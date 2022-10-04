Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Говорит о Ванге и жалуется на разлуку: жена оккупанта рассказала, как в РФ избегают мобилизации

Дата публикации
Просмотры
1690
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Говорит о Ванге и жалуется на разлуку: жена оккупанта рассказала, как в РФ избегают мобилизации

Фото: Getty Images

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского оккупанта с супругой.

Россиянка пересказывает мужчине мифические предсказания Ванги и жалуется на разлуку. В то же время россиянка возмущается своими согражданами, которые делают все возможное, чтобы избежать мобилизации.

Об этом говорится в разговоре оккупанта с супругой, пишет ГУР МО.

Жена оккупанта заявляет, что она читала "пророчества" Ванги, в которых говорится, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Она жалуется, что ей еще два года придется жить без мужа.

В то же время россиянка возмущается своими согражданами, которые делают все возможное, чтобы избежать мобилизации. Женщина заявляет, что доходит до того, что жены разводятся с мужем, чтобы тот стал одиноким отцом и его не забрали на войну против Украины.

Напомним, Данилов рассказал, как мобилизация дестабилизирует Россию.

Читайте также:

Почти все село – руина: люди из Каменки прошли через ад.

Почти все село – руина: люди из Каменки прошли через ад.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация