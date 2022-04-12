"Говорить о затишье некорректно": в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

"Говорить о затишье некорректно": в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили шесть атак врага.

Пока говорить об определенном затишье на фронте нельзя: война продолжается, и "фактически сейчас есть ее горячая фаза".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Также читайте Ночью Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области

"Интенсивность боев по сравнению с тем, когда они локаликовались по большей части территории Украины, снижена. Это если по карте смотреть – по регионам Украины. Если измерять это примененным оружием и попытками врага продвинуться вглубь территории Украины, то эта интенсивность не спадает. Именно поэтому говорить, что сейчас какое-то затишье, не корректно", — отметила представитель Минобороны.

По ее словам, за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили шесть атак врага.

"Несмотря на то, что у нас есть данные о временно занятых территориях, где враг пытается установить свою власть, у нас гораздо больше территорий, которые у врага отбиты, куда враг не попал", — подчеркнула она.

Как сообщали в Генштабе 12 апреля, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.

Читайте также: