"Говорить об уходе оккупантов из Новой Каховки рано, но определенные настроения уже просматриваются", — Гуменюк

Враг с новой силой оказывает давление на жителей временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Российские солдаты снова грабят населенные пункты на левом берегу Днепра, что, по словам местных жителей, может свидетельствовать об ожидаемом жесте доброй воли.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк.

"На самом деле тактика врага направлена на психологическое влияние как на местное население, которое находится во временной оккупации, так и на Силы обороны Украины. Мы имеем опыт освобождения правобережья, поэтому можем говорить о том, что такие явления уже наблюдали: кафиры неистово мародерствовали, снова грабили уже ограблены магазины, банковские и промышленные предприятия и вывозили все, что могли вывезти, а потом искали для себя гражданскую одежду", — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что на российских военных давят их силовые структуры, которые разыскивают среди них дезертиров.

"В этой ситуации мы наблюдаем, что одни ищут гражданскую одежду и пытаются располагаться на улицах города для того, чтобы как можно быстрее ретироваться или скрыться в лесных насаждениях. То есть определенные настроения уже просматриваются, но говорить об их уходе еще рано", — сказала она.

Наталья Гуменюк сообщила, что мародерство, которое происходит сейчас в Новой Каховке, по словам местных, — признак определенных жестов так называемой "воли".

“Россияне, когда покидают населенный пункт и располагаются в близлежащих лесонасаждениях, обстреливают мирных жителей. В основном минометным огнем это делается, чтобы вернувшись, разъяснять, что Силы обороны якобы не берегут свое мирное население. Также чтобы снимать пропагандистские сюжеты, как Вооруженные силы Украины уничтожают инфраструктуру населенных пунктов левого берега Днепра за то, что там якобы приняли как это “русский мир”, — рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, об освобождении Новой Каховки пока не произошло. Генштаб прокомментировал свое предварительное заявление.

Накануне в Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов.

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