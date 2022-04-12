Говорит спасибо за "героизм" и считает, что война идет по плану: Путин прокомментировал "военную операцию" и вызывающе высказался об армии РФ

Он говорит, что "РФ просто не оставили выбора".
Путин считает, что “военная операция в Украине”, как ее принято называть в стране-агрессоре, идет по плану. Он называет происходящее на нашей земле “трагедией”, но тут же уточняет, что “по-другому Россия поступить не могла”.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "ТАСС".
“Специальная военная операция идет по плану. Я смотрю за дискуссиями, которые происходят в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности и скрывать. Но должны освещать эту боевую работу объективно”, - сообщил Путин.
Отдельно он поблагодарил “воинов России” за “героизм и мужество”, которое они якобы проявляют на служении России. Также он говорит, что “РФ просто не оставили выбора”.
“Без всякого сомнения, то, что происходит в Украине - трагедия. Но нам не оставили выбора. Вопрос был только во времени, когда это начнется”, - сказал президент страны-агрессора.
Добавим, что пока Путин благодарит своих "воинов за героизм", ООН признает, что российские оккупанты в Украине массово насиловали детей и женщин.
Напомним, что Путин с Лукашенко три часа обсуждали "будущие учения и оборонное пространство".
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