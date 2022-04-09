"Говорят, что мы "нацисты", а Буча – постановка актеров": Подоляк рассказал об абсурдной пропаганде РФ на переговорах

"Говорят, что мы "нацисты", а Буча – постановка актеров": Подоляк рассказал об абсурдной пропаганде РФ на переговорах

Подоляк считает, что скоро признают термин "российский нацизм".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, являющийся участником переговоров с делегацией РФ, рассказал, что представители страны-оккупанта на встречах о "мире" с украинской стороной, продолжают высказывать свои абсурдные пропагандистские убеждения о "нацистах" в Украине и "постановке" в Буче, где на самом деле путинские армейцы замучили и жестоко убили множество мирных людей.

Об этом он рассказал в комментарии одному из росСМИ.

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"Они совершенно серьезно смотрят вам в глаза и говорят: "Нацисты! Стреляют по мирным жителям!" Им говоришь о Буче, а они поднимают глаза и говорят: "Буча – постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они отвечают. Рациональности нет, спорить с этим невозможно", – сказал Подоляк.

Советник президента Украины также сравнил действия России с нацистской Германией. Оккупанты РФ, как уточнил Подоляк, "не воюют с армией: они воюют с мирными жителями, в то же время воюют максимально животным, кощунственными способами: расчленения, убийства... Армия РФ применяет весь набор отвратительных способов убийства человека".

"Из пропаганды, боевых действий, разрушения инфраструктуры, массовых убийств мирных граждан, массовых изнасилований (война РФ против Украины) абсолютно, один в один, идентично нападению нацистской Германии на страны Европы", – высказался Подоляк.

Кроме того, он выразил мнение, что масштабов таких разрушений, которые сейчас нанесла РФ, было меньше в странах Европы даже во Вторую мировую войну. В то же время Подоляк считает, что в скором времени будет официально признано существование такого термина, как "российский нацизм в XXI веке".

Напомним, Подоляк ответил, могут ли Беларусь по просьбе Кремля внести в список стран-гарантий безопасности Украины.

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