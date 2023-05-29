"Говорят, что оккупанты собрались какие-то там выборы проводить": Верещук обратилась к гражданам на ВОТ

Все коллаборанты потом будут иметь большие проблемы.

Глава Кремля Владимир Путин 29 мая подписал закон, разрешающий устанавливать на временно оккупированных территориях Украины особенности проведения выборов. В этом отношении вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к гражданам Украины на временно захваченных территориях.

"Говорят, что кафиры собрались какие-то там "выборы" проводить в сентябре на временно оккупированных территориях. Хочу еще раз предупредить наших граждан на ВОТ. Будьте осторожны и ответственны. Не дайте втянуть себя в сотрудничество с врагом. Потому что все коллаборанты потом будут иметь большие проблемы. вам не нужно", — отметила Верещук.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Центральная избирательная комиссия сможет проводить референдумы и выборы на территориях, где действует военное положение. Теперь российский Центризбирком сможет проводить выборы после консультаций с властями.

Напомним, что осенью 2022 года Россия объявила о "военном положении" на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

В сентябре 2023 года жители оккупированных украинских территорий впервые вроде бы "примут участие в едином дне голосования".

Новый закон также предусматривает возможность создания " избирательных участков" за пределами оккупированных украинских территорий.

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