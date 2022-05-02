"Говорят, что рыжие приносят удачу": спасатели показали трогательное видео спасения котика из разрушенного здания в Бородянке

"Говорят, что рыжие приносят удачу": спасатели показали трогательное видео спасения котика из разрушенного здания в Бородянке

В Бородянке Киевской области чрезвычайники сняли с разрушенного и сгоревшего здания котика.

Для этого организовали целую операцию по спасению.

Об этом сообщили в пересслужбе ГСЧС Украины.

Как стало известно, спасатели сняли котика с седьмого этажа разрушенного здания, которое во время оккупации обстреливали военные преступники РФ. Животное застряло между уничтоженными этажами – сидел он на лестничной клетке.

Сколько времени котик провел в одиночестве и без пищи, сейчас неизвестно. Но его увидели неравнодушные люди и сообщили чрезвычайным, которые с помощью спасательного автомобиля с лестницей сняли котика и передали волонтерам.

Кстати, автолестницу на Киевщину пригнали из другого города.

"Быть украинцами – быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать. Спасибо "ЗооПатрулю" и всем, кто держал кулачки за этого котика. Говорят, что рыжие приносят удачу. Пусть она сопровождает каждое доброе сердце, которое присоединилось к этой невероятной спасательной операции", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Впоследствии животное передали на обследование в ветеринарную клинику, где он уже получает необходимую помощь.

Напомним, что в Славянске 17-летний предатель сдавал оккупантам места дислокации ВСУ.

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