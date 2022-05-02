"Говорят, что рыжие приносят удачу": спасатели показали трогательное видео спасения котика из разрушенного здания в Бородянке

В Бородянке Киевской области чрезвычайники сняли с разрушенного и сгоревшего здания котика.
Для этого организовали целую операцию по спасению.
Об этом сообщили в пересслужбе ГСЧС Украины.
Как стало известно, спасатели сняли котика с седьмого этажа разрушенного здания, которое во время оккупации обстреливали военные преступники РФ. Животное застряло между уничтоженными этажами – сидел он на лестничной клетке.
Сколько времени котик провел в одиночестве и без пищи, сейчас неизвестно. Но его увидели неравнодушные люди и сообщили чрезвычайным, которые с помощью спасательного автомобиля с лестницей сняли котика и передали волонтерам.
Кстати, автолестницу на Киевщину пригнали из другого города.
"Быть украинцами – быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать. Спасибо "ЗооПатрулю" и всем, кто держал кулачки за этого котика. Говорят, что рыжие приносят удачу. Пусть она сопровождает каждое доброе сердце, которое присоединилось к этой невероятной спасательной операции", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Впоследствии животное передали на обследование в ветеринарную клинику, где он уже получает необходимую помощь.
Напомним, что в Славянске 17-летний предатель сдавал оккупантам места дислокации ВСУ.
Читайте также:
- Россияне непрерывно обстреливают Рубежное — эвакуацию снова сорвано
- Украина получила почти 500 млн долларов для экономического восстановления
- Украина полностью отказалась от ядерного топлива из России: на сколько хватит запасов