"Говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию": Зеленский в ООН обвинил Россию во лжи

Зеленский исключил, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская формула мира.

Россия обманывает мир, когда говорит о своей готовности к переговорам с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к Генеральной ассамблее ООН.

Зеленский подчеркнул, что россияне говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию и псевдореферендумы на оккупированной территории Украины

"Так что тогда правда? Мобилизация в России – правда. Фейковые "референдумы" – это тоже правда. Россия хочет войны. Это правда. Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется заканчивать эту войну. Войну, которую она начала", – отметил он.

Зеленский исключил, что урегулирование может происходить на любой другой основе, чем украинская формула мира.

"Что дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-нибудь в мире будет садиться за один стол с Россией. И если российским ответом на мои слова сейчас будут новые ракеты и теракты, то это свидетельствует лишь о слабости. Слабости России. Ее неспособности перевесить нас, ее неспособности перевесить мир", – подытожил глава государства.

Напомним, президент Зеленский на ГА ООН заявил, что Украина требует наказания за то, что была захвачена наша территория, убиты тысячи человек, совершены пытки и унижения.