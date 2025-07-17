- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
"Грабёж идет полным ходом": как российские военные мародерят на Белгородщине
Российская армия орудует по селам РФ.
В перехватах, полученных разведчиками, жители Белгородской области описывают очередные эпизоды мародерства русской армии.
Об этом сообщило Главное управление разведки МОУ.
"Людей выгнали, а теперь грабеж идет полным ходом", – рассказала местная жительница.
Она также выражала возмущение по поводу социальных выплат для принудительно лишенных жилья.
"Ни копейки денег не заплатили — ничего вообще", — отметила женщина.
Напомним, во временно оккупированном Севастополе на дороге взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
Читайте также: