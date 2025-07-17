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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Грабёж идет полным ходом": как российские военные мародерят на Белгородщине

Российская армия орудует по селам РФ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оккупанты

Оккупанты / © sprotyv.mod.gov.ua

В перехватах, полученных разведчиками, жители Белгородской области описывают очередные эпизоды мародерства русской армии.

Об этом сообщило Главное управление разведки МОУ.

"Людей выгнали, а теперь грабеж идет полным ходом", – рассказала местная жительница.

Она также выражала возмущение по поводу социальных выплат для принудительно лишенных жилья.

"Ни копейки денег не заплатили — ничего вообще", — отметила женщина.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе на дороге взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

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