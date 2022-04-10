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Грабежи и убийства: в Генштабе рассказали о ситуации на временно оккупированных территориях

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Грабежи и убийства: в Генштабе рассказали о ситуации на временно оккупированных территориях

gettyimages.com

Силы обороны продолжают уничтожать врагов.

Российские убийцы продолжают террор на временно оккупированных территориях. Они грабят и убивают украинцев.

Об этом 10 апреля говорится в сводках Генштаба ВСУ.

"На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей. Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика Украинские земли", — говорится в сообщении.

Напомним, враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа.

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