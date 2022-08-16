Грабили жителей Бучи и отправляли имущество родным: объявлены подозрения 8 мародерам-оккупантам (фото)

По материалам СБУ правоохранители сообщили о подозрениях в преступлениях еще восьми мародерам из российской армии, грабившим украинцев в Буче Киевской области.

Среди них – оккупанты из вооруженных сил России и Росгвардии.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 16 августа.

"Находясь на временно оккупированных территориях Киевщины, эти захватчики проводили так называемые "зачистки" населенных пунктов: грабили имущество местных жителей и мародерили заброшенные дома, чтобы впоследствии отправить все это своим родным", — говорится в заявлении.

В СБУ уточнили, что следователи собрали безоговорочные доказательства нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

Большинство из этих захватчиков являются военнослужащими в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

Как выяснили правоохранители, с 24 февраля по 31 марта на территории захваченной Бучи эти российские военные награбили себе "трофеи" — компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания и т.д. После этого оккупанты отправляли краденое имущество родным почтой из белорусского города Мозырь в Алтайский и Хабаровский края РФ и Сахалин.

Всем этим захватчикам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что карается заключением на срок от восьми до 12 лет.

Напомним, ранее СБУ установила личность оккупанта из окружения председателя Чечни Рамзана Кадырова, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевской области.

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