Грабят и запугивают гражданских: Генштаб ВСУ рассказал о действиях оккупантов на захваченных территориях

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на временно оккупированных территориях.
На временно занятых территориях оккупанты продолжают ограничивать права и свободы граждан Украины,
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 июня.
В частности, россияне ограничивают передвижение, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис. Военнослужащие РФ грабят мирных жителей.
В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав (Херсонская область) в цехах Бериславского машиностроительного завода.
Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и Интернету.
Ранее в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении.
Читайте также:
- Ситуация на Харьковщине: россияне обстреляли позиции ВСУ возле Русских Тишков, Золочева и Дергачев
- Угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется — Генштаб
- Оккупанты из артиллерии обстреляли два населенных пункта в Сумской области — Генштаб