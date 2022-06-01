Грабят и запугивают гражданских: Генштаб ВСУ рассказал о действиях оккупантов на захваченных территориях

Грабят и запугивают гражданских: Генштаб ВСУ рассказал о действиях оккупантов на захваченных территориях

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на временно оккупированных территориях.

На временно занятых территориях оккупанты продолжают ограничивать права и свободы граждан Украины,

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 июня.

В частности, россияне ограничивают передвижение, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис. Военнослужащие РФ грабят мирных жителей.

В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав (Херсонская область) в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и Интернету.

Ранее в Генштабе рассказали о действиях оккупантов на Южнобужском направлении.

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