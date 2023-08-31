Грабят своих же, бегут или сдаются в плен: жена оккупанта пожаловалась на проблемы в ВС РФ

Жена одного из российских окупантов, который сейчас воюет в Украине, пожаловалась родственнице о проблемах, которые есть в армии Путина.

Аудиоперехват был опубликован на странице в Ютуб Силы специальных операций.

Их перехват известно, что ее муж воюет в 5-й танковой бригаде. Жена оккупанта делится разговорами с мужем и рассказывает, что он жалуется на отношение командования, дизертирство и сдачу в плен сослуживцев.

"Там ребята вдесятером зашли в какую-то лесополосу на*уй, и все десять "двухсот", — жалуется жена российского захватчика.

Кроме того, именно оккупант был шокирован мародерством своими "коллегами". Пока не было, россияне из другого подразделения разграбили их же блиндажи и вынесли все, что они оставили там перед боем.

"Он говорит: у меня видео есть, где я захожу в блиндаж, а там все перевернуто и все спидили. Ничего нет: ни вещей, ни карточек. Они выяснили, что какая-то вторая зетка, бледь, все разъярила" ", – удивилась она.

В ССО отметили, что каждый оккупант покинет украинскую землю. Вопрос только – в каком виде.

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