"Грады", минометы и ракеты: оккупанты обстреливают границы Украины из всего, что имеют

Российские военные продолжают обстреливать пограничье Украины по всему вооружению, которое у них есть.
В частности, враг обстрелял территорию между Харьковской и Сумской областями и приграничье Черниговщины из "Градов", минометов и ракет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Кроме этого, вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями. Кроме того, после обеда, с территории россии Сумщину обстреляли из "Градов". Начислено около полутора десятков выстрелов", — рассказали в ведомстве.
Также зафиксировали минометные обстрелы в направлении сел Гремяч, Николаевка и Кучеровка.
Напомним, днем 21 мая Россия обстреляла Сумской район по ракетным системам залпового огня. Перед этим был открыт огонь из артиллерии по Черниговской области.
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