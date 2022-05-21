"Грады", минометы и ракеты: оккупанты обстреливают границы Украины из всего, что имеют

"Грады", минометы и ракеты: оккупанты обстреливают границы Украины из всего, что имеют

Российские военные продолжают обстреливать пограничье Украины по всему вооружению, которое у них есть.

В частности, враг обстрелял территорию между Харьковской и Сумской областями и приграничье Черниговщины из "Градов", минометов и ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Кроме этого, вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями. Кроме того, после обеда, с территории россии Сумщину обстреляли из "Градов". Начислено около полутора десятков выстрелов", — рассказали в ведомстве.

Также зафиксировали минометные обстрелы в направлении сел Гремяч, Николаевка и Кучеровка.

Напомним, днем 21 мая Россия обстреляла Сумской район по ракетным системам залпового огня. Перед этим был открыт огонь из артиллерии по Черниговской области.

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