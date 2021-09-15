"Грады", танки и самоходные гуабици: оккупанты стягивают технику к линии фронта в Донбассе

В прифронтовых населенных пунктах не прекращаются обстрелы.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе зафиксировала 160 единиц вражеской техники, которая размещена с нарушением линии разграничения. На Луганщине наблюдатели заметили на полигонах с полсотни танков и 66 боевых машин, еще более десятка самоходных гаубиц. Подтянули оккупанты более двух десятков систем реактивного залпового огня "Град". В СЦКК заявили — российские войска создают маневровые боевые группы.

Между тем в прифронтовых городах люди снова начали упорядочивать подвалы, которые снова могут понадобиться как бомбоубежища, учитывая последние массированные обстрелы оккупантами. Об этом говорится 15 сентября в репортаже ТСН.19: 30.

Несмотря на постоянную стрельбу 84-летний житель старой Авдеевки не собирается покидать обжитое место. Этот дедушка привыкло делает ежедневную утреннюю зарядку, обрабатывает огород, но за забор своего двора выходит редко, потому что живет на линии фронта.

Мины и пули в прифронтовых городах давно стали обыденностью. Оккупанты умышленно целятся как в военных, так и в мирных жителей.

"Обстреливать стали чаще", — говорит военнослужащий, который еще в 2014 году ушел на фронт добровольцем. Здесь он неожиданно встретил своего младшего сына, о котором думал, что тот получает образование, а на самом деле он тоже воевал. Теперь отец и сын служат бок о бок.

Служат вместе также двое братьев из Черкасской области Константин и Станислав Маняк - ремонтируют военную технику. Эти боевые машины прошли через ожесточенные бои под Дебальцево, Марьинкой и Гранитным. Они дают им вторую жизнь и от их сноровки зависит, насколько они надежно будут служить и защищать жизнь солдат на фронте.

Новости с фронта зафиксировано 160 единиц техники врага, размещенной с нарушением линии разграничения

Автор: Руслан Ярмолюк

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