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График обучения украинских пилотов на F-16 начинает сдвигаться — Кулеба

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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График обучения украинских пилотов на F-16 начинает сдвигаться — Кулеба

График обучения украинских пилотов на F-16 сдвигается / Фото: Associated Press

Глава МИД уверен, что Украина получит F-16 в начале 2024 года.

График обучения украинских пилотов на истребителях F-16, которые уже должны были начаться, сдвигается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первоначально обещали. В июне тренировки не начались. Это значит, что график тренировок начинает сдвигаться", — заявил Кулеба.

В то же время, он отметил, что уверен в том, что в начале 2024 года международные партнеры передадут Украине F-16.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил перебросить в Украину несколько современных самолетов для дежурства у западных границ государства.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина в условиях войны нуждается в нескольких эскадрилиях современных самолетов. По его словам, в мирное время потребуется по меньшей мере 120-150 самолетов для защиты всей территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
682
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