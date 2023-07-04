График обучения украинских пилотов на F-16 начинает сдвигаться — Кулеба

Глава МИД уверен, что Украина получит F-16 в начале 2024 года.

График обучения украинских пилотов на истребителях F-16, которые уже должны были начаться, сдвигается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первоначально обещали. В июне тренировки не начались. Это значит, что график тренировок начинает сдвигаться", — заявил Кулеба.

В то же время, он отметил, что уверен в том, что в начале 2024 года международные партнеры передадут Украине F-16.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил перебросить в Украину несколько современных самолетов для дежурства у западных границ государства.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина в условиях войны нуждается в нескольких эскадрилиях современных самолетов. По его словам, в мирное время потребуется по меньшей мере 120-150 самолетов для защиты всей территории Украины.