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Гранаты, патроны и пистолет: мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал оружия (фото)

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Гранаты, патроны и пистолет: мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал оружия (фото)

Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Харьковской области пограничники остановили автомобиль с трофейным оружием.

На одном из контрольных постов Харьковщины представители Государственной пограничной службы Украины остановили для проверки легковой автомобиль, в котором во время осмотра было обнаружено оружие и большое количество боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пограничникам водитель объяснил, что он якобы навещал родственника на Харьковщине, который и передал ему эти трофеи.

У мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, выстрел ВОГ-17, выстрел ВОГ-25, более трех десятков патронов разного калибра, магазин к СВД, пистолет травматического действия "EKOL Lady" и 9 патронов к нему.

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Напомним, пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (видео).

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