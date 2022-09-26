Гранаты, патроны и пистолет: мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал оружия (фото)

В Харьковской области пограничники остановили автомобиль с трофейным оружием.
На одном из контрольных постов Харьковщины представители Государственной пограничной службы Украины остановили для проверки легковой автомобиль, в котором во время осмотра было обнаружено оружие и большое количество боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Пограничникам водитель объяснил, что он якобы навещал родственника на Харьковщине, который и передал ему эти трофеи.
У мужчины изъяли гранаты Ф-1 и РГД, выстрел ВОГ-17, выстрел ВОГ-25, более трех десятков патронов разного калибра, магазин к СВД, пистолет травматического действия "EKOL Lady" и 9 патронов к нему.
Напомним, пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем (видео).
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