Граница Киевщины и Житомирщины днем страдает от вражеской артиллерии, а ночью от авианалетов

Граница Киевщины и Житомирщины днем страдает от вражеской артиллерии, а ночью от авианалетов

Но украинские защитники беспощадно уничтожают врага как на земле, так и в воздухе.

Воздушные тревоги каждую ночь и ожесточенные бои – круглосуточно. На границе Житомирской и Киевской областей гражданские жители сейчас большую часть своей жизни проводят в бомбоубежищах. На улицу не выходят из-за вражеских бомб и ракет, а еще, чтобы развязать руки нашим военным. Те, упорно взявшиеся за дело – изгнание российских оккупантов с украинской земли

Об этом говорится в ТСН.

Утренняя уличная уборка – это сейчас самое первое дело. Всю ночь Наталья Петровна с Зоей Ивановной провели в убежище. Утверждают, что здесь нет ни одного, даже полувоенного объекта. Зачем свои ракеты россияне направили в центр города Малина, совершенно не понимают. «В той стороне без конца бахкает! На фабрике нашей», – говорит женщина.

Это, именно "в той" стороне, с утра взрывались вражеские мины. Там, начинается Киевщина и теперь – Иванковский, контрнаступательный плацдарм. «У них система: днем работает артиллерия — ствольная артиллерия, минометы, Грады, Ураганы, а к вечеру, когда сумерки — уже начинает работать их авиация», — говорит военный.

Дыра, в стене жилого дома, результат попадания российского кассетного боеприпаса. Людям, откровенно повезло, ракета прошла насквозь и разорвалась на огороде. И даже реактивные “Грады з “Ураганами”, говорит “Сайгон” — не самая большая беда. "Каждый день авианалеты, мы уже сбились считать. Сегодня два истребителя — две "сушки" работали, но наше ПВО их отогнало", - говорят местные.

Под два метра ростом Никита не раз выходил со своим подразделением на передовую на Донбассе. Признается, за все 8 лет освободительной войны там такого не было. Взрыв того боеприпаса, что раздался после — очень громкого и неприятного свиста, говорит "Сайгон" видел своими глазами. Признается: хорошо, что – со стороны. «Это был авианалет – сбросили "ФАБочку" сюда. Ну, видите, как бы… Это хорошо, что никто кроме леса не пострадал», — говорит Сайгон.

"ФАБочка" — как ее ласково назвал "Сайгон", то неуправляемая фугасная авиационная бомба. Размеры воронки свидетельствуют – здесь, вероятно, разорвавшаяся – ФАБ-500. Такими россияне убивают украинцев в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Теперь ими бомбардируют и Киевщину с Житомирщиной прямо среди бела дня.

Постоянные воздушные тревоги на границе Житомирской и Киевской областей – как чувствуют себя местные

В полдень в небе над Житомирщиной идут настоящие воздушные дуэли. В небе круги нарезают, по всей видимости, вражеские самолеты, из земли, по ним, выходят украинские противоракеты.

Свой фронтовой хлеб, украинские ПВО, точно едят не зря. Наши горные штурмовики уничтожили в небе над Киевщиной пару вражеских истребителей и вертолет. На земле, русское войско, устает крошить украинская пехота.

На днях "Эдельвейсы" разбили российских спецназовцев, прибывших в Украину с Дальнего Востока. Получили – трофеев.

В Малине, чужеземные бомбардировщики, разбили церковь. Вдребезги разлетелось небольшое одноэтажное сооружение, рядом. Российские бомбы рухнули на площади. Но сине-желтый флаг, хотя и изрядно разорванный, но устоял.

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