В России возможна гражданская война: сможет ли РФ тогда выплачивать Украине репарации

Гражданская война в России – крайне вероятный будущий сценарий. В ОП говорят, что она неизбежна. Однако и в этом выдаче российскому обществу придется выплачивать нашему государству репарации.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Период гражданской войны будет занимать небольшой промежуток времени, от 3 до 8 месяцев, пока у них сформируются условно говоря казачьи отряды, которые проведут полулегитимные выборы и зайдут в Госдуму нового типа, назовут ее как-нибудь типа "Народное собрание", сформируют переходные транзитивные правительства И, соответственно, для того, чтобы все-таки попытаться как-то смягчить свою изоляцию, в том числе экономическую, выйти на какие-то возможности хотя бы разговаривать с цивилизованным миром, России как проигравшая страна вынуждена будет пойти на две главные вещи”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, российскому обществу придется выдать оставшихся в живых военных преступников, включая коллаборантов четырнадцатого года. Их отправят под национальные и международные трибуналы.

Однако "далеко не все" военные преступники останутся живыми "в результате происходящих в России событий".

"И вторая часть – совершенно точно – Россия будет выплачивать репарации за счет того, что она будет продавать по определенной цене свои энергоносители. И часть – 30-40% оплаты – будет идти на компенсаторный счет для Украины. Это я так навскидку говорю, те механизмы очень просты в реализации. Точно так же могут быть подписаны и другие возможности реализации репарационных процедур", — добавил советник.

Он также добавил, что без выдачи военных преступников и выплаты репараций РФ не сможет вернуться к диалогу с цивилизованным миром.

"Если Россия прибьется к берегу китайскому, как новый хозяин Китай, наверное, будет все-таки пытаться, чтобы мы вернулись к какому-то управляемому международному праву. Наверное, будет еще проще договориться о многих вопросах с точки зрения компенсации за войну: и юридических компенсаций и финансовых", – считает советник главы ОП.

Напомним, что в России в Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на газопроводе "Елец-1".

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