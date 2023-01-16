"Гражданские не понимают контекст": Минобороны — о слухах по поводу отступления из Соледара

Маляр подчеркнула, что обнародовать информацию о действиях ВСУ имеют право только уполномоченные лица.

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими захватчиками.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, некоторые люди пытаются использовать интерес к ситуации и успеть заработать популярность или деньги. Маляр напомнила, что публичное обнародование информации о движении, перемещении, расположении наших войск запрещено законом.

"Если кто-то обнародует несанкционированную информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся – это работает на врага и вредит нашим защитникам", – подчеркнула замминистра.

Маляр отметила, что информацией об обстановке на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального Штаба.

"Если на простом языке – продолжаются бои. Все остальное – непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (ибо это государственная тайна). Гражданские лица не знают этих планов и поэтому не понимают контекст, в котором подают фрагменты информации, которые стали им известны. Чем наносят вред нашей обороне", – подытожила Маляр.

Контекст

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что якобы наши войска "под угрозой оцепления и с тяжелыми боями были вынуждены покинуть жилые районы Соледара".

По его словам, украинские войска ведут бои в промышленной зоне на окраине Соледара у рудника №7.

"Это группа промышленных зданий, которая включена в административные границы города, но находится на расстоянии от жилых кварталов и является западной окраиной Соледара. Там, в районе западной окраины, находится теперь фронт", — утверждал Бутусов.

О том, что фронт расположен уже за пределами Соледара, сообщал также и Роберт Бровди, командир подразделения аэразведки ВСУ, (позывной "Мадьяр").

"В 17:30 (15 января) штурмовые отряды ЧВК заняли промзону рудника №7 Соледара. Таким образом, присутствие войска ВСУ в административных пределах города Соледар прекращено. Сейчас занята эшелонированная оборона и начинается так называемая позиционная война", — заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении также заявлял, что бои за Соледар продолжаются. В Сети также показывали видео, как украинский флаг развевается над Соледаром.

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