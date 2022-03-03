Гражданские, военные и дети: в Полтавскую область прибывают раненые из пострадавших от войны регионов

Гражданские, военные и дети: в Полтавскую область прибывают раненые из пострадавших от войны регионов

Прибыло более ста человек.

В Полтавскую область прибывают раненые из других регионов, в которых РФ ведет боевые действия.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, сейчас в медучреждениях области находятся 117 раненых. Среди них есть и военные, и гражданские. А также один ребенок.

"Им оказывают всю необходимую помощь", – сообщил он.