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Гражданские, военные и дети: в Полтавскую область прибывают раненые из пострадавших от войны регионов

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Гражданские, военные и дети: в Полтавскую область прибывают раненые из пострадавших от войны регионов

Прибыло более ста человек.

В Полтавскую область прибывают раненые из других регионов, в которых РФ ведет боевые действия.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

По его словам, сейчас в медучреждениях области находятся 117 раненых. Среди них есть и военные, и гражданские. А также один ребенок.

"Им оказывают всю необходимую помощь", – сообщил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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