"Гражданский не имеет полномочий отдавать приказы военным": представитель подразделения "Асгард" прокомментировал скандальное видео

Гражданский не имеет полномочий отдавать приказы военным.

Об этом заявил представитель подразделения "Асгард" с позывным Чех в эфире "КИЕВ24", комментируя скандальное видео.

Отметим, военные подразделения "Асгард" заявили об угрозах и унижениях со стороны Александра Дмитриева, который представляется советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Военные заявляют, что командир роты, по их словам, представлял Дмитриева тем человеком, который "решает вопросы роты с командованием".

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на инцидент и пообещали тщательно расследовать его.