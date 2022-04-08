Гражданское судно "Сапфир", захваченное россиянами, вернулось под контроль Украины

Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными

Захваченное россиянами в первые числа марта спасательное судно "Cапфир" вернулось под контроль Украины. В пятницу, 8 апреля, он был доставлен в порт Сулина, Румыния.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Над возвращением судна работал лично президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная Морская Организация (IMO). Все 19 членов экипажа были уволены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными", — написал Ермак.

Глава ОП напомнил, что спасательное судно "Сапфир" является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море. А с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Сапфир" участвовал в спасательных операциях на Черном море. В частности, с участием буксира был ликвидирован пожар на борту танкера "Millenial Spirit" (флаг Молдовы), возникший в результате ракетных обстрелов со стороны России.

Напомним, в начале марта кафиры захватили украинское судно "Сапфир" и вели его в Севастополь.

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