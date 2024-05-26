Гражданского заложника из Новой Каховки оккупанты вывезли из Украины – супруга журналиста рассказала подробности

Журналист из Новой Каховки Сергей Цигипа, которого российские оккупанты похитили в первый же месяц после захвата города, перевезли в РФ, а именно города Скопина, что в Рязанской области.

Об этом Громадському радио сообщила супруга заключенного Елена.

В Рязанской области пленник должен отбывать срок заключения сфабрикованным россиянами делом.

Журналист из Новой Каховки Сергей Цыгипа

Елена Цыпига – жена Сергея получила письмо от него о том, что его привезли в Рязанскую область.

"Он прибыл к месту назначения — Скопина Рязанской области. Также передает привет всем, кто занимается его судьбой", — рассказала супруга.

Отметим, как ранее сообщал сайт ТСН.ua, Сергей Цигипа – общественный активист, журналист и писатель из Новой Каховки, которого похитили оккупанты и упекли за решетку. Он скрылся еще 12 марта 2022 года.

Сергей волонтерил и пытался организовать помощь людям в Новой Каховке и соседних населенных пунктах.

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