Гражданского заложника из Новой Каховки оккупанты вывезли из Украины – супруга журналиста рассказала подробности

Жена пленника рассказала подробности.
Журналист из Новой Каховки Сергей Цигипа, которого российские оккупанты похитили в первый же месяц после захвата города, перевезли в РФ, а именно города Скопина, что в Рязанской области.
Об этом Громадському радио сообщила супруга заключенного Елена.
В Рязанской области пленник должен отбывать срок заключения сфабрикованным россиянами делом.
Елена Цыпига – жена Сергея получила письмо от него о том, что его привезли в Рязанскую область.
"Он прибыл к месту назначения — Скопина Рязанской области. Также передает привет всем, кто занимается его судьбой", — рассказала супруга.
Отметим, как ранее сообщал сайт ТСН.ua, Сергей Цигипа – общественный активист, журналист и писатель из Новой Каховки, которого похитили оккупанты и упекли за решетку. Он скрылся еще 12 марта 2022 года.
Сергей волонтерил и пытался организовать помощь людям в Новой Каховке и соседних населенных пунктах.
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