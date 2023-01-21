"Гребут всех: и косых, и хромых": россиянка жалуется на массовую мобилизацию — аудиоперехват разведки

Женщина рассказала о знакомом, у которого операция, а ему сказала в военкомат через 10 дней прийти.

Россиянка обсуждала с оккупантом позорное состояние мобилизации в стране-агрессоре России. Она жаловалась по телефону, что в армию забирают всех: и косых, и хромых и т.д.

Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Еще неизвестно, что будет дальше. Сегодня с Катюхой разговаривали, гребут всех абсолютно. Косых, хромых, всех. Даже знакомый есть, у него операция, а ему сказали прийти через 10 дней. Они мобилизованных ставят на линию обороны, а вояк всех на передок", — жалуется женщина.

СЕДНЯ ТАМ С КАТЮХОЙ РАЗГОВОРИВАЛИ: ВСЕХ ГРЕБУТ ТАМ #ГУРперехват ‼️ «СЕДНЯ ТАМ С КАТЮХОЙ РАЗГОВОРИВАЛИ: ВСЕХ ГРЕБУТ ТАМ! АБСОЛЮТНО! КОСЫХ, ХРОМЫХ…ВСЕХ ЗАБИРАЮТ…» Женщина обсуждает с оккупантом состояние мобилизации на россии и уровень подготовки и мотивации у новоиспеченных «мобиков»: знакомого мобилизовали через 10 дней после операции; ▪️ «они мобилизованных ставят на линию обороны, а воин всех на передок»; ▪️ «а куда этих мобиков на передок…у них, б*ять уже жены, с*ка, соплями льют…и эти, б*ять, сдаются в плен». За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Пятница, 20 января 2023 г.

Напомним, в Луганской ОВА рассказали, как мобилизованных россиян бросают на войну без еды и оснащения.

Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию

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