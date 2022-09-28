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Гребуют всех подряд, россияне убегают или пытаются сопротивляться: Генштаб — о путинской мобилизации

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Гребуют всех подряд, россияне убегают или пытаются сопротивляться: Генштаб — о путинской мобилизации

Фото: Associated Press

Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет.

В России и временно оккупированных территориях Украины продолжаются меры по мобилизации.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 28 сентября.

Так, в отдаленных населённых пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории. Работников российских военкоматов не останавливают отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта у "пушечного мяса".

Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации.

О неготовности путинского режима к мобилизации ясно говорит ситуация на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, новоприбывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

Граждане призывного возраста всеми способами ищут способы уклонения от мобилизации. В частности, в оккупированном Крыму мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, как ВСУ могут "накрыть" мобилизованную РФ.

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