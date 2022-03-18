Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Греция готова помочь восстановить уничтоженный Россией роддом в Мариуполе

Дата публикации
Просмотры
2627
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Греция готова помочь восстановить уничтоженный Россией роддом в Мариуполе

Associated Press

Мариуполь – это центр греческого меньшинства в Украине.

Греция готова отстроить разбомбленный российскими оккупантами роддом в Мариуполе.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе — центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символа варварства войны", — подчеркнул Кириакос Мицотакис.

Напомним, оккупанты специально бомбили роддом в Мариуполе. Таким образом, русские военные начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.

Также Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая при обстреле роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок.

Читайте также:

Новое обращение Владимира Зеленского

Новое обращение Владимира Зеленского
Следующая публикация