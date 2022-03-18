Греция готова помочь восстановить уничтоженный Россией роддом в Мариуполе

Мариуполь – это центр греческого меньшинства в Украине.

Греция готова отстроить разбомбленный российскими оккупантами роддом в Мариуполе.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Греция готова отстроить роддом в Мариуполе — центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символа варварства войны", — подчеркнул Кириакос Мицотакис.

Greece je ready to rebuild maternity hospital в Мариуполе, центр греческой minority in Ukraine, city dear to nas hearts and symbol of barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 18 марта 2022

Напомним, оккупанты специально бомбили роддом в Мариуполе. Таким образом, русские военные начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.

Также Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая при обстреле роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок.

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