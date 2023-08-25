Греция передаст Украине свои зенитно-ракетные комплексы Тор-М1 и Оса-АКМ

В настоящее время на вооружении страны находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ.

Греция планирует передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы Тор-М1 и Оса-АКМ. Поставить их нашему государству могут через третьи страны.

Об этом сообщает Pronews.gr, ссылаясь на "сверхсекретный документ".

Как отмечается, зенитные комплексы могут вскоре снять с вооружения Греции, поскольку имеющихся запчастей на них хватит всего на несколько месяцев из-за их небольшого количества и отказа правительства выполнять действующий контракт.

В настоящее время на вооружении страны находится 21 самоходный ЗРК Тор-М1 и 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с максимальной дальностью стрельбы 10-12 км.

В материале отмечается, что "скорее всего" эти ЗРК передадут Украине через третьи страны, а принятое решение является "чисто политическим".

Напомним, что Нидерланды передадут Украине не все из обещанных истребителей F-16.

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