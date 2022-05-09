Греция помогает РФ обходить санкции: танкеры с нефтью продолжают заходить в европейские порты

Греция помогает РФ обходить санкции, несмотря на попытки ЕС запретить экспорт российских энергоресурсов.

Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.

Об этом сообщает Die Welt.

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Апрельская доля Греции в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с 2021 годом.

По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов РФ выехало 190 танкеров, из них 76 – под греческим флагом. К примеру, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Возросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею. Таким образом, танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты, несмотря на санкции ЕС.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что Европейский Союз близится к согласованию шестого пакета санкций против России. Против России было введено 10 128 финансовых ограничений. Это больше санкций чем против Ирана, Сирии и Северной Кореи. Однако мировая практика экономических ограничений не влияет на изменение курса диктаторских режимов.

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