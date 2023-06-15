Грета Тунберг рассмеялась, комментируя работу ООН после подрыва Каховской ГЭС: "Мир ответственен за это"

Известная экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в митинге у здания ООН в немецком Бонне. Она рассмеялась, комментируя работу ООН из-за реакции организации на подрыв Каховской ГЭС. Она подчеркнула, что поддерживает украинцев и осуждает действия России.

Об этом пишет DW.

Грета Тунберг приняла участие в митинге, организованном украинцами, перед зданием ООН в немецком городе Бонна. Она подчеркнула, что пришла поддержать Украину и осудить преступления России, которые агрессор совершает на нашей территории.

"Все, что я могу сказать украинцам – мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим, что происходит. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны", – сказала экоактивистка.

Когда Грету Тунберг попросили оценить работу ООН в Украине после теракта на Каховской ГЭС, она рассмеялась.

"Не очень высоко ее оцениваю, но да", — сказала она.

Экоактивистка подчеркнула, что из-за теракта на Каховской ГЭС ответственен весь мир и Россия.

"Эта ответственность ложится на остальной мир, который является свидетелем этих ужасных событий. И не в последнюю очередь на Россию, которая совершает все это. Действия России абсолютно ужасны", — подчеркнула она.

Подрыв Каховской ГЭС и критика ООН

Российская террористическая армия в ночь на 6 июня подорвала Каховскую ГЭС. Таким образом, оккупанты пытались сдержать наступление ВСУ.

В ООН лишь 7 июня подрыв Каховской ГЭС назвали "следствием российского вторжения в Украину" , впрочем, прямо не сказали, что именно РФ повлекла за собой трагедию. Организация аргументировала это тем, что "не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа".

Реакцию ООН на теракт России подверг резкой критике президент Зеленский, отмечая, что он шокирован из-за их заявлений и отсутствия адекватных действий.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг жесткой критике ООН за их реакцию. Он заявил, что руководство ООН по-другому отреагировало бы, если бы испытало на себе последствия этого преступления.

Читайте также: