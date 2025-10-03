Греция отказалась передать Украине истребители Mirage

Mirage 2000-5 / © Associated Press

Союзники по НАТО давят на Грецию, чтобы она перепродала посредникам некоторые из своих 25 истребителей Mirage 2000-5, которые впоследствии поступят Украине.

Об этом пишет издание Kathimerini.

«Соединенные Штаты давят на Грецию, чтобы она приобрела больше систем вооружения в рамках инициативы Приоритетный список потребностей Украины (PURL). В нем до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии», — отмечает медиа.

Журналисты пишут, если Афины решат пойти на это, они продадут Mirage 2000-5 посредникам, таким как США, Франция и Германия, а также Чехии и Эстонии.

Последняя выразила заинтересованность в приобретении некоторых из этих истребителей и является одной из самых преданных поклонниц Украины. Kathimerini пишет, что затем посредники перепродадут Mirage 2000-5 Украине или предоставят ей другие самолеты.

Афины предлагают Киеву устаревшее оружие, в том числе 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые находятся на вооружении от 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что уже в январе 2025 года Воздушные силы ВСУ получат первые три французских истребителя Mirage 2000-5F.

Известно, что Mirage 2000-5F были сняты с вооружения французских воздушно-космических сил и модифицированы для выполнения более сложных задач, чем раньше. Всего Украина должна получить около десяти истребителей Mirage.

Франция модернизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы те могли стать платформой для применения крылатых ракет типа SCALP-EG, британская версия которых называется Storm Shadow.

Разработанный французской компанией Dassault Aviation боевой самолет Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем, поставленным союзниками Украины после того, как в 2024 году Воздушные силы ВСУ получили первые американские F-16.