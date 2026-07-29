Григорий Козловский передал 45-й ОАБр электробайка: современная техника поможет военным выполнять боевые задачи

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Эта передача стала очередным этапом сотрудничества между Григорием Козловским и военнослужащими 45-й ОАБр. В прошлом месяце бригада уже получила от благотворителей антидроновые ружья, автомобильные лебёдки и другое специализированное оборудование. Новые электробайки стали завершающей частью большого пакета помощи, сформированного в соответствии с актуальными потребностями украинских защитников.

По словам Григория Козловского, поддержка военнослужащих остаётся безусловным приоритетом.

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«Это заключительная часть большого пакета помощи, который в этом месяце мы передавали нашим военным. Мы постоянно помогаем украинским защитникам, потому что верим в их победу. Важно обеспечивать наших военных всем необходимым, чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи и возвращаться домой живыми», — отметил Григорий Козловский.

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Предприниматель подчеркнул, что многолетняя дружба с военнослужащим Маркияном Лопачаком, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину, позволяет оперативно получать информацию о потребностях бригады и быстро реагировать на запросы подразделения.

Именно благодаря такому прямому взаимодействию помощь формируется не формально, а в соответствии с реальными потребностями фронта. Это позволяет максимально эффективно использовать благотворительные ресурсы и обеспечивать украинских военнослужащих техникой, которая действительно необходима на передовой.

Электробайки сегодня являются одним из наиболее востребованных видов транспорта на линии фронта. Они обеспечивают быстрое и практически бесшумное передвижение личного состава, что особенно важно в условиях активного применения противником беспилотников. Благодаря компактности такая техника легко маскируется, позволяет быстро менять позиции и существенно снижает риск обнаружения военных.

Представитель 45-й отдельной артиллерийской бригады Александр отметил, что украинские электробайки уже доказали свою эффективность в полевых условиях.

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По его словам, современная война — это война технологий, где мобильность зачастую определяет успех выполнения боевых задач. Там, где автомобиль не может проехать или его сложно скрыть, электробайк становится оптимальным решением для быстрого перемещения военнослужащих и доставки необходимого оборудования.

Военные также подчеркнули, что это далеко не первая помощь со стороны Григория Козловского, ФК «Рух» и Emily Resort. Ранее подразделение уже получало современные антидроновые ружья, автомобильные лебёдки, специализированное оборудование и другую технику, необходимую для выполнения боевых задач. Благодаря такому системному сотрудничеству подразделение может оперативно закрывать наиболее важные потребности.

Поддержка украинской армии остаётся одним из ключевых направлений благотворительной деятельности Григория Козловского. Предприниматель регулярно помогает подразделениям Сил обороны Украины автомобилями, FPV-дронами, средствами радиоэлектронной борьбы, антидроновыми системами, специализированной техникой и другим оборудованием, необходимым на передовой.

О Григории Козловском

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Григорий Козловский — украинский предприниматель, меценат, основатель футбольного клуба «Рух» (Львов) и Emily Resort. С начала полномасштабного вторжения России он системно поддерживает украинских военнослужащих, обеспечивая подразделения Сил обороны автомобилями, FPV-дронами, средствами радиоэлектронной борьбы, антидроновыми комплексами, специализированной техникой, оборудованием и другим необходимым оснащением. Кроме того, Григорий Козловский активно инвестирует в развитие украинского спорта, детско-юношеского футбола и реализует масштабные социальные и благотворительные проекты.

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