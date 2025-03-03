Григорий Лепс получил подозрение от СБУ за финансирование российских захватчиков

Лепс заявлял, что готов платить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (известному как "Лепс"). Следствие собрало доказательства его активной поддержки российской агрессии, финансирования оккупантов и пропаганды войны.

По данным СБУ, летом 2023 года после одного из концертов Лепс заявил в эфире росСМИ, что готов платить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, певец передавал оккупационным войскам "гуманитарную помощь", включавшую бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания. Об этом он не раз рассказывал в своих интервью российским пропагандистам.

На основании собранных доказательств Лепса объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110-2 – финансирование действий, направленных на изменение государственной границы Украины или власти.

ч. 3 ст. 436-2 – оправдывание и глорификация российской вооруженной агрессии.

Поскольку Лепс скрывается в России, правоохранители продолжают меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на российском певце Ярославе Дронове, более известном под сценическим псевдонимом "Shaman".