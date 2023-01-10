"Гробишко такой": в РФ Минобороны запретило военские почести на похоронах зека-"вагнеровца"

В Ярославской области РФ 8 января похоронили завербованного в ЧВК "Вагнер" зэка, 23-летнего Евгения Лосева. Мать погибшего оккупанта и местных жителей возмутило отсутствие воинских почестей на похоронах.

Об этом сообщает местное пропагандистское издание 76.ru.

Местные возмутились, что на похоронах оккупанта не прогремел троекратный залп и не было и почетного караула. Проститься с зеком не пришли даже сотрудники военкомата.

"Гроб закрытый был, потому что дата стоит на кресте, он погиб 15 декабря, а хоронили 8 января. Матери сказали только 5 января, что он погиб. Потому что 31-го она веселая была, елку наряжала. А у нее сын уже погибшим считался, она даже не знала. Всё прошло без почестей, гробишко такой... Позорники. Хоть бы кого-то одного отправили. Вот тебе, пожалуйста," – рассказывает собеседник издания.

Глава сельского поселения, где жил Лосев, сообщила, что в Минобороны РФ наотрез запретили проводить на похоронах любые воинские почести.

"Я связалась с нашим военкомом. Тот связался с областью, область связалась с Министерством обороны. И нам всё это запретили. Потому что человек не служил в армии, он не военнообязанный, он из мест лишения свободы служил в ЧВК "Вагнер". В таком случае все эти почести не положены. Наш военком сказал: "Я чисто по-человечески сам бы, несмотря на это, организовал, но, к сожалению, Министерство обороны эти действия не одобрит", – говорит она.

Очевидно, такая позиция росиийского Минобороны связана с конфликтом между их главой Шойгу и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Что известно о погибшем зеке

Евгений Лосев попал в колонию, когда ему был 21 год, за поджег, вследствие которого погибло 2 человека. В 2019-м он вместе со своими знакомыми работали охранниками в одном из кафе в Ярославле. Во дворе кафе находился заброшенный расселенный многоквартирный дом, в котором жили бомжи. В определенный момент парни решили, что бездомные портят имидж кафе и мешают посетителям. Они подожгли здание и сбежали. Двое мужчин, которые в этот момент находились в одной из заброшенных квартир, не смогли выбраться и задохнулись угарным газом.

Фото: t.me/OSINTGeorgia

Фото: t.me/OSINTGeorgia

В итоге суд назначил Евгению Лосеву 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Читайте также: