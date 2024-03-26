"Гробы на колесах": оккупанты начали применять багги для штурмов – как с ними борются ВСУ

Российская пехота использует для наступления китайские гольфкары (багги) вместо БМП

Об этом сообщает эксперт немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

По словами Рёпке, Кремль даже не скрывает, что покупает эту технику из Китая.

Так, ещё в ноябре прошлого года диктатор Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и ознакомился с закупаемыми мотовездеходами Desertcross 1000-3 китайской компании AODES. Об этом открыто сообщали пропагандисты РФ. По их данным, всего в войска закуплено более 2000 таких машин. Каждая стоит около 16 000 евро. Один багги может перевозить до семи бойцов.

Багги Desertcross 1000-3 / Фото: westcentralpowersports.com

Оккупанты считали, что маленькие и маневренные багги сложнее поразить беспилотниками, чем традиционные военные машины. А дефицитные снаряды с большой площадью поражения осколками ВСУ не будут тратить на такие маленькие цели.

Маневренные "гробы на колесах"

Но Рёпке выяснил, что бойцы ВСУ научилась уничтожать китайские гольфкары.

"В результате они стали для российских солдат "гробами на колёсах". Украинские дроноводы прицельно поражают их беспилотниками-камикадзе. А поскольку у багги нет никакой брони, то все находящиеся внутри солдаты гибнут", – говорится в статье BILD.

Ранее военные объяснили, почему оккупанты начали использовать гольф-кары во время штурмов.

Читайте также: