"Грохнули двух высокопоставленных российских военных": Арестович рассказал о партизанском движении на юге

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на юге Украины партизаны убили двух российских оккупантов, оказавшихся военными высокого ранга.

"Народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум оккупантам высокого ранга.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 18 мая.

"По некоторым данным, грохнули двух высокопоставленных военных. И бой был в принципе с стрелковым оружием. Партизаны расклеивают листовки. И это показывает еще одну очень важную вещь, что партизанское движение везде, где считается, что его нет и не может быть как такового, он есть. И успешен. И вообще, вся эта война на юге в оперативном смысле похожа на гражданскую войну 2018-2020 годов", — отметил он.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе партизаны также взорвали бронепоезд российских оккупантов.