"Грохот продолжался несколько часов": на заводе Мелитополя, где россияне разместили военную базу, раздались взрывы

Дым после взрывов был виден до утра.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах на МП "Гидромаш". Там оккупанты развернули свою военную базу.

По данным мэра, на заводе "Гидромаш" в Мелитополе оккупанты разместили очередную военную базу, и ночью на нем произошла серия громких взрывов.

"Оккупанты курили настолько мощно, что грохот продолжался несколько часов, зажигательная волна выбила окна соседних домов, а дым над заводом клубился даже утром", — написал Иван Федоров в Телеграмм.

Напомним, что в начале 2023 года во временно оккупированном Мелитополе уже раздавались взрывы.

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