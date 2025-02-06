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Громкая ночь 6 февраля 2025 года в Украине: где раздались взрывы

Громкая ночь 6 февраля 2025 года в Украине: где раздались взрывы

Враг не останавливается в своих ночных атаках / Фото: ТСН.ua

Россияне еще раз не дали спать украинцам.

В ночь на 6 февраля 2025 года россияне в очередной раз атаковали украинские мирные города и области враждебными удачными беспилотниками.

В регионах была объявлена воздушная тревога, работала ПВО.

Взрывы раздались в:

  • Умань (Черкасщина);

  • Канев (Черкащина);

  • Харьков, Сумы;

  • Чернигов;

  • Полтавский р-н;

  • Одесса/р-н;

  • Киев;

  • Винницкая;

  • Пригород Киева;

  • Харьковщина;

  • Житомир/р-н;

  • Днепропетровщина, Одесщина;

  • Кировоградщина.

Напомним, ранее россияне, кроме "Шахедов", выпустили в украинское небо и воздушные шары.

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