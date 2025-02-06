Громкая ночь 6 февраля 2025 года в Украине: где раздались взрывы

Россияне еще раз не дали спать украинцам.

В ночь на 6 февраля 2025 года россияне в очередной раз атаковали украинские мирные города и области враждебными удачными беспилотниками.

В регионах была объявлена воздушная тревога, работала ПВО.

Взрывы раздались в:

Умань (Черкасщина);

Канев (Черкащина);

Харьков, Сумы;

Чернигов;

Полтавский р-н;

Одесса/р-н;

Киев;

Винницкая;

Пригород Киева;

Харьковщина;

Житомир/р-н;

Днепропетровщина, Одесщина;

Кировоградщина.

Напомним, ранее россияне, кроме "Шахедов", выпустили в украинское небо и воздушные шары.

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