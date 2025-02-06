Громкая ночь 6 февраля 2025 года в Украине: где раздались взрывы

Россияне еще раз не дали спать украинцам.
В ночь на 6 февраля 2025 года россияне в очередной раз атаковали украинские мирные города и области враждебными удачными беспилотниками.
В регионах была объявлена воздушная тревога, работала ПВО.
Взрывы раздались в:
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Умань (Черкасщина);
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Канев (Черкащина);
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Харьков, Сумы;
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Чернигов;
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Полтавский р-н;
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Одесса/р-н;
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Киев;
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Винницкая;
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Пригород Киева;
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Харьковщина;
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Житомир/р-н;
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Днепропетровщина, Одесщина;
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Кировоградщина.
Напомним, ранее россияне, кроме "Шахедов", выпустили в украинское небо и воздушные шары.
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