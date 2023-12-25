Громкая статья NYT о готовности Путина к "миру" в Украине: чего на самом деле хочет глава Кремля

Центр противодействия дезинформации предполагает, что есть две причины, для чего на самом деле была написана статья NYT.

Американское издание The New York Times опубликовали статью о якобы готовности Путина к "миру" с комментарием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На самом деле Россия преследует совсем другие цели.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

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"Чем дольше длится война, тем больше ослабляется россия в экономическом, технологическом, демографическом плане. А также РФ становится все зависимее технологически от Китая по многим направлениям, которые будут составлять экономику будущего. Продолжение войны на пару лет усилит этот процесс", — говорится в сообщении. .

В Центре противодействия дезинформации считают, что "сигнал" России действительно может быть сделан, чтобы воспрепятствовать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" пути части украинской территории.

"Не стоит забывать, что россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет. Также для написания этого текста РФ задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в России ", — подчеркнули журналисты.

Напомним, ТСН.ua собрал реакцию Украины, экспертов и журналистов на статью NYT о готовности Путина "прекратить" войну.

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