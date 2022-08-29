Громкие взрывы на Херсонщине и обстрелы Харькова: как прошла ночь в регионах

На Днепропетровщину с утра прилетели российские ракеты. Также утром россияне снова обстреляли Харьков. Продолжаются обстрелы в Донбассе и Николаевской областей.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Об этом на 8 утра сообщили в возведении военно-гражданских администраций.

Ровенская область: в результате вечерних ракетных ударов 28 августа в г. Сарны жертв нет. На месте происшествия завершили работу спасатели, сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры. Удары были нанесены по объекту военной инфраструктуры.

На Днепропетровщине: оккупанты обстреляли три района — Никопольский, Синельниковский, Днепровский. В Никопольском под огонь попали Никополь, Марганец и Красногригорьевская община. В Никополе 2600 человек остались без света. В Красногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм и линии электропередач. В Марганце масштабы разрушений выясняются. Обошлось без пострадавших.

Вечером, 28 августа, из-за обстрела Никополя один человек погиб, пятеро ранены. Четверо из раненых находятся в больнице. Один – в тяжелом состоянии.

Харьковщина: 28 августа вечером обстреляли центр Харькова (Киевский район). Частично разрушено 3-этажное здание. Без пострадавших. Утром обстрел Киевского района, вероятно, кассетными снарядами. Повреждены частные дома. Предварительно один человек пострадал.

Луганщина: ночью по позициям украинских защитников на Бахмутском направлении нанесен ракетный удар.

Семь раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В четырех случаях они использовали установки залпового огня. Шесть раз открывали минометный огонь. Единожды военные РФ применили танк.

Донецкая область: ночью удар по Славянску и Константиновке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В сутки по области — 8 погибших, 7 раненых.

Были обстреляны Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Николаевка, Петровка, Татьяновка.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: 28 августа вечером по промышленной инфраструктуре Николаева оккупанты ударили с РСЗО "Ураган". Пострадавших нет.

28 августа также в результате российских обстрелов Первомайское были частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

В результате обстрелов Шевченковской общины в селе Любомировка один человек погиб, в с. Котляру один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома.

Ночью зафиксированы артиллерийские обстрелы с. Котлярово. Попали в два жилых дома, хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская община. Так, вечером 28 августа было обстреляно с. Березнеговатое. 29 августа утром – село Высунск. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Информация о пострадавших отсутствует.

В течение суток произошли обстрелы Широковского общества. Ночью обстрелы подверглись с. Красная Долина. Повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Также были обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет.

Утром продолжаются обстрелы Широковского общества. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсонщина: ночью в Херсоне были громкие и мощные взрывы. Также взрывы, авиация и автоматные обстрелы наблюдались в течение прошедшего дня в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли точные удары по трем пунктам управления российской армии в Херсоне, Дарьевке и по пункту 35-й армии РФ в Новой Каховке. Под вечер раздались взрывы и возле Олешек в районе г. Конка. Продолжаются тяжелые боевые действия на Бериславщине.

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!

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