Громкие взрывы в Крыму: что на самом деле атаковали ВСУ на полуострове 4 января — Гуменюк

В результате украинской атаки на военные объекты российских оккупантов в Крыму в течение 4 января был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты россиян.

Украинские Силы обороны во время обезвреживания российских военных объектов в Крыму также работали по направлению новой дислокации "шахедов" на полуострове.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Суспільне Спротив".

"Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за прошлые сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове", — сообщила она.

По словам Гуменюк, это уже не первое такое повреждение, которое заставляет оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.

"Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах", — объяснила спикер.

Кроме того, Гуменюк добавила, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "шахедов". Если раньше использовали преимущественно мыс Чауда, то во время нескольких мощных предыдущих атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

"Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы не чувствовал себя враг так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым — это Украина и мы за него боремся", — отметила она.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга также считает, что взрывы вблизи Крымского моста — это больше дымовой занавес, "попытка защитить этот лишний конфигуративный объект".

"Но все же, сама обеспокоенность и опасения за его судьбу небезосновательны — наша боевая работа продолжается, объектов там еще много над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно оповещать", — подчеркнула Гуменюк.

Взрывы в Крыму

В российский Минобороны заявили о якобы сбитии 36 украинских беспилотников, которые в ночь на 5 января атаковали оккупированный Крым.

Кроме того, накануне, 4 января, около 15.00 украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Ставленик оккупационных властей в городе Михаил Развожаев заявил, что удар был "самым массовым за последнее время".

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