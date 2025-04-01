Громкие заявления Кремля: действительно ли у России есть силы для нового наступления

Россия готовит наступление, но нет резервов: эксперт объяснил слабые места армии РФ / © Associated Press

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Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской областях и юге Украины.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

По его словам, враг концентрирует силы, но не имеет дополнительных резервов, которые могли бы усилить наступательные действия.

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"Это будут те же войска - 600 тысяч, которые сейчас находятся на линии фронта. У них нет дополнительных 100-200 тысяч в тылу, которых можно было бы опрокинуть", - пояснил Гетьман.

По словам военного эксперта, Россия не может увеличить свою армию, поэтому усиление одного направления возможно только за счет ослабления другого.

"Все эти заявления, что они пойдут в наступление по всей линии фронта, вызывают сомнение. Ведь количество войск не увеличилось", – подчеркнул он.

Гетман также отметил, что весенний призыв в России будет самым массовым за последние годы.

"Вполне возможно, что новых призывников бросят в бой, чтобы компенсировать нехватку сил на фронте", - добавил он.

Несмотря на намерения Кремля, возможности для масштабного наступления РФ ограничены. Оккупанты вынуждены маневрировать имеющимися силами, что дает ВСУ больше возможностей для обороны и контрнаступательных действий.

Напомним, армия РФ пыталась переправиться на западный берег реки Оскол в Харьковской области и закрепиться там. Украинские Вооруженные силы отразили эту попытку.