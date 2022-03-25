Громкие заявления о том, что у россиян заканчиваются ракеты – все не так – украинский генерал

Громкие заявления о том, что у россиян заканчиваются ракеты – все не так – украинский генерал

ВСУ располагают информацией, что РФ проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

Заявления о том, что у российских военных заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, в то же время оккупанты боятся украинских средств ПВО и артиллерии.

Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на пресс-конференции 25 марта.

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"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, из наших военных объектов", – рассказал генерал.

Он также рассказал, что оккупанты сейчас изменили тактику и отслеживают украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и артиллерию.

"Я смело уже могу заявить — он (враг — ред.) этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожены три танка, с десяток боевых машин. Почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", — рассказал Грузевич.

Он добавил, что у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева, нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", – предупредил генерал.

Напомним, 25 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уничтожение и изгнание оккупантов из Украины может занять еще 1-2 месяца. Однако следует понимать, что это не будет активная фаза, ведь российские военные не будут наступать, а будут гибнуть под ударами украинских военных.