Громкие звуки взрывов: в Запорожье ПВО сбили две вражеские ракеты

Вчера поздно вечером, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва.
Об этом в сообщении в Telegram-канале рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету.
В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
«Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые стекла, у врага – минус две ракеты! Сохраняем спокойствие. Верим в ВСУ! Соблюдаем правила воздушной тревоги. Напоминаем, что касается неразглашения информации", — говорится в сообщении.
Напомним, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуируют жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
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