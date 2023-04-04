Громким заявлениям о контрнаступлении ВСУ дали объяснение: что задумали Украина и Запад

Война против российских окупантов ведется не только на поле боя.

Многочисленные заявления руководства Украины и западных союзников о подготовке контрнаступления ВСУ являются частью информационной войны, чтобы психологически давить на российских оккупантов. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"И наши западные партнеры, и у нас некоторые анонсируют, что в ближайшие несколько недель начнется, чуть ли не направления говорят... Эта война ведется, в том числе, в информационном пространстве... Но есть два элемента. Очевидно, есть уверенность наших партнеров в наших силах и в том, что Россия истощается и имеет более слабые оборонительные порядки, чем кому-то может казаться, особенно на юге. Идет информационная психологическая игра. Россия постоянно демонстрирует активность, что они окапываются, строят рубежи, "зубы дракона" и т.д. А мы, в свою очередь, говорим — мы не боимся, мы все это сметем. Конечно, по врагу это бьет психологически, это деморализует. С этой точки зрения есть позитив", — подчеркнул Мусиенко.

Как отметил эксперт, сейчас российские войска реагируют на сообщения о контрнаступлении – "укрепляют свои рубежи, выставляют артиллерию, готовятся к обороне".

"Но при прессинге, что будет наступление украинских войск, при демонстрации уверенности, может случиться так, что при первых попытках удачных атак украинских сил российские тылы начнут сыпаться. Это психологический фактор", — объяснил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью эстонским СМИ 26 марта, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Министр подчеркнул, что контрнаступление "планируется по нескольким направлениям".

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта, оценивая ситуацию на фронте, рассказал, что "уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой". Ранее Зеленский заявлял, что Украина для начала контрнаступления "ожидает боеприпасов от наших партнеров", а также танков, артиллерии, ракет большой дальности.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 28 марта, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и поставками западного оружия.

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