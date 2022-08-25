Громкий скандал: в Мариуполе "ослеп" Красный Крест и не видит зверств оккупантов

Его представители выдают в городе продукты, однако совсем не реагируют на другие проблемы людей, включая доступ к медицине.

Об этом 25 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Удивительные чудеса. Международный Красный Крест спокойно попадает в Мариуполь и выдает гуманитарную помощь в разных частях города. При этом никак не реагирует ни на катастрофическую ситуацию в медицине (видимо, мы как-то иначе понимаем значение красного креста?), ни на вывоз детей из Мариуполя, ни на аресты и незаконные содержания гражданских при фильтрационных процедурах. Только кормит", — подчеркивает он.

Андрющенко также отмечает, что эта международная институция потеряла доверие.

"Прекрасная по сути схема — собирай миллионные донаты и трать их вместе с оккупантом. Мариуполь как никто доказал полный кризис и коллапс этой международной институции…", — написал советник мэра.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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