Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Громкий свист и разруха: в Харьковской области на видео волонтера попал момент взрыва снаряда

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Громкий свист и разруха: в Харьковской области на видео волонтера попал момент взрыва снаряда

На видео украинский волонтер рассказывает, на что ушли деньги, которые собирали небезразличные люди.

В Купянске Харьковской области снаряд влетел в здание в момент, когда волонтер записывал видео. На кадрах отчетливо видно степень разрушений.

Ролик впоследствии погрузили в социальные сети.

На видео украинский волонтер рассказывает, на что ушли деньги, которые собирали небезразличные люди.

“Мы скупились, развозли. Сейчас все закинем в метро. Поэтому если сбор денег снова…”, — говорил парень.

В этот момент слышится свист снаряда, который за считанные секунды попадает в верхние этажи здания и частично его разрушает. На голову волонтера падают обломки фасада и кирпичей. К счастью, мужчина выжил и моментально вбежал внутрь помещения.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

ТСН собрала обновленную оперативную информацию из регионов страны

ТСН собрала обновленную оперативную информацию из регионов страны
Следующая публикация