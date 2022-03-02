Громкий свист и разруха: в Харьковской области на видео волонтера попал момент взрыва снаряда

Громкий свист и разруха: в Харьковской области на видео волонтера попал момент взрыва снаряда

На видео украинский волонтер рассказывает, на что ушли деньги, которые собирали небезразличные люди.

В Купянске Харьковской области снаряд влетел в здание в момент, когда волонтер записывал видео. На кадрах отчетливо видно степень разрушений.

Ролик впоследствии погрузили в социальные сети.

На видео украинский волонтер рассказывает, на что ушли деньги, которые собирали небезразличные люди.

“Мы скупились, развозли. Сейчас все закинем в метро. Поэтому если сбор денег снова…”, — говорил парень.

В этот момент слышится свист снаряда, который за считанные секунды попадает в верхние этажи здания и частично его разрушает. На голову волонтера падают обломки фасада и кирпичей. К счастью, мужчина выжил и моментально вбежал внутрь помещения.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: