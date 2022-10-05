Громко работают и имеют сомнительные детали: эксперт рассказал, как работают иранские беспилотники

Детали в иранских беспилотниках имеют двойное предназначение. Потому они характерно громко работают.

Об этом в эфире ТСН сообщил военный аналитик Игаль Левин.

"Все международное сообщество понимает, что Иран передал России беспилотники. Это примитивное оружие, которое производится в полукустарных условиях. Они собираются под землей, с компоновкой и деталями двойного назначения. Днем их легко сбивать. Эти дроны не могут наносить удары по движущимся целям, а только по стационарным через GPS-навигацию. Они медленные и очень громкие, поэтому, когда их начинаешь слышать, нужно передислоцироваться", — подчеркнул Игаль Левин.

Отдельно он добавил, что нельзя размещать личный состав в зданиях, по которым оккупанты с помощью иранских дронов могут нанести удары.

“Предатели могут передать оккупантам данные, те внесут их в дрон и попытаются нанести удар. Если же соблюдается информационная тишина, тогда эти дроны не существенная проблема”, — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, что российские военные несут потери на Херсонском направлении, а раненых и поврежденную технику пытаются эвакуировать через ближайшие переправы через реку Днепр.

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