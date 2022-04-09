Громко слушал музыку в авто: на Прикарпатье водитель-нарушитель получил повестку в военкомат

Жители Коломыи жаловались на горе-водителя в соцсетях.

В Коломыи Ивано-Франковской области вручили повестку в военкомат водителю, который ездил по городу и на полную громкость слушал музыку.

Об этом сообщил городской голова Богдан Станиславский.

На днях жители города возмущались в Сети по поводу одного водителя. Мужчина на полную громкость в авто слушал музыку, которую было слышно на улицах. Кроме того, он хамил водителям.

В пятницу, 8 апреля, полиция остановила автомобиль мужчины за дерзкие действия и нарушения правил дорожного движения. Он не только получил постановления о совершенных административных правонарушениях, но и повестку от военного комиссариата. Кроме того, рассматривается вопрос об изъятии его автомобиля на нужды вооруженных сил.

"Во время, когда наши защитники защищают Украину, недостойно так вести себя. Это должно быть предупреждением для всех, кто сейчас позволяет себе такие вещи", — подчеркнул мэр Коломыи.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске задержали женщину, которая обманула более 30 переселенцев из "горячих точек". На сайте объявлений размещала информацию о якобы сдаче в аренду дома в Яремче, а также гостиничных номеров в Полянице. Он клиентов требовала предоплату, а потом исчезала.