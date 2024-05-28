Громко в Луганске: в ОВА сообщили о "салюте" в бывшем военном авиационном училище (видео)

Майские праздники в городе не утихают. Эхо "слышно" и сегодня.

К вечеру 27 мая во временно оккупированном Луганске "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом с авиационным ремонтным заводом.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Немного больше года назад оккупанты провели там (в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища – ред.) впервые с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел "хлопок", который испортил россиянам планы. Теперь еще раз. Что именно повреждено или разрушено — оккупанты, как обычно, не покажут", — сообщил Артем Лысогор.

По его словам, такая реакция окупантов на "прилет" будет свидетельствовать о существенных потерях авиационной техники.

"Об удачной работе "пе-ве-о" тоже не удастся соврать, потому что последствия взрывов "на земле" видели тысячи луганчан. Они знают, что если попадает, то куда надо!" – добавил Артем Лысогор.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганской области уничтожено более десятка единиц техники РФ во время штурма бойцов 63-й ОМБр и подразделений из 45-й и 60-й бригад.

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